Standard Lithium: Darauf gilt es jetzt zu achten!

Bis zum 8. Oktober ließen die Anleger die Aktie von Standard Lithium in einem intakten Aufwärtstrend ansteigen und bei 1,478 Euro ein Hoch ausbilden. Nachdem dieses Hoch nicht mehr überwunden werden konnte, ging der Kurs in eine Korrektur über. Sie setzt sich auch in dieser Woche weiter fort, wenn auch mit einer etwas verringerten Dynamik.

Noch nicht erreicht, aber ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung