Standard Lithium-Aktie: Das wird in der neuen Woche wichtig

Ihr Hoch erreichte die Standard-Lithium-Aktie bereits am 27. Oktober, als der Kurs auf ein neues Allzeithoch bei 11,04 Euro vordrang. Seitdem bestimmt eine Korrektur das Bild. Sie erreichte am Donnerstag den 50-Tagedurchschnitt bei 8,14 Euro und durchbrach ihn mit hoher Dynamik. Erst auf dem Niveau von 5,89 Euro stoppte der Ausverkauf. Eine dynamische Aufwärtsbewegung ließ den Kurs am Freitag allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung