Standard Lithium Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Der Hype um E-Autos hat der Aktie von Standard Lithium in den vergangenen Monaten zu einem kräftigen Kursanstieg verholfen. Seit Mitte März befindet sich das Papier fest in Bullenhand und erreichte am 23. November ein 3-Jahres-Hoch bei 1,964 Euro. Knapp darüber befindet sich das im November 2017 markierte All-Time-High bei 2,04 Euro. Falls es überwunden wird, gibt es ein kräftiges Kaufsignal. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung