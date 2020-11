Standard Lithium Aktie: Wie gehts nun weiter?

Standard Lithium Aktie: Erst kürzlich kam es zu einer impulsiven Bewegung aus der kleinen Wimpelformation. So wurde auch die Marke von 1,50 Euro fulminant überstiegen. Damit befindet sich das Wertpapier in einem validen Aufwärtstrend. Dieser sollte in den nächsten Wochen und Monaten weiter fortgeführt werden. Etwas bedrohlich für die Bullen der Standard Lithium Aktie wirkt der Bereich von rund 2,00 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



