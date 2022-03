Standard Lithium-Aktie: Wer macht das Rennen -Bullen oder Bären?

Seit der Short-Attacke von Anfang Februar tut sich die Aktie von Standard Lithium schwer in den Erholungsmodus zu schalten. In dem Report des Hedgefonds Hindenburg Research wurden große Zweifel an der Funktionstüchtigkeit der Lithium-Extraktionstechnologie von Standard Lithium erhoben. Außerdem wurde das Top-Management angegriffen. Vorstandschef Robert Mintak sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, in der Vergangenheit an mehreren Unternehmen beteiligt gewesen zu sein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



