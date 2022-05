Standard Lithium-Aktie: Der Wahnsinn?

Was ist los bei der Standard-Lithium-Aktie? Unbestritten ist, es gibt eine hohe Nachfrage nach Lithium. Die Transformation der Autoindustrie hin zum E-Auto und weg vom Verbrenner schafft eine riesige Nachfrage nach Batterien - und diese wiederum benötigen jede Menge Lithium. So können auch Unternehmen, die Lithium abbauen und bereitstellen, mit immer neuen Umsatzrekorden glänzen. Dies führte in den vergangenen Wochen… Hier weiterlesen