Standard Lithium-Aktie: Versorgung soll sichergestellt werden!

Seitdem ersten Quartal vergangenen Jahres arbeitet das Unternehmen mit einem der weltweit größten industriellen Material-Lieferanten zusammen. Der Partner von Standard Lithium arbeitet daran, die Leistung des Sorptions-Mittels zu verbessern und ein Produktions-Verfahren in den USA zu kreieren. Die nächste Generation des Materials wird in einem großtechnischen Herstellungs-Prozess entwickelt und soll im zweiten Quartal 2022 in der Demonstrations-Anlage in Arkansas eintreffen.