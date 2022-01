Standard Lithium-Aktie: Die Verluste gehen weiter – auf diese Marke kommt es nun an!

In einem von Zinsängsten geprägten Marktumfeld hat die Standard Lithium-Aktie am Dienstag einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. An der NYSE Arca büßte der Anteilsschein über 11 Prozent ein und rutschte auf ein 3-Monats-Tief bei 6,22 Dollar. Damit belaufen sich die Abschläge gegenüber den Hochpunkten von Ende Oktober bei 12,92 Dollar mittlerweile auf mehr als 50 Prozent.

