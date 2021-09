Standard Lithium-Aktie: Vergeben und vergessen!

Bei der Standard Lithium-Aktie in dieser Woche von einer Erholung zu sprechen, wirkt schon fast untertrieben. Die Kurse schießen derzeit nur so in die Höhe und seit Wochenbeginn könnten die Anteilseigner sich über ein sattes Plus in Höhe von 17,9 Prozent freuen.

Damit sind die Korrekturen aus dem August schon wieder weitgehend in Vergessenheit geraten, erst recht der kurze Ausflug auf das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung