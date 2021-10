Standard Lithium-Aktie: Unfassbarer Knall!

Unfassbar, welche Richtung Standard Lithium einschlägt. Die Aktie hat auch am Freitag den Weg in Richtung von 10 Euro noch immer nicht verlassen. Vielmehr gewann der Titel in den ersten Stunden 5,8 %. Dies ist ein neues Allzeithoch – und mehr ist möglich.

E-Mobilität hier der Treiber

Lithium wird im Zuge der E-Mobilisierung benötigt. Dennoch ist der Aufstieg von Standard Lithium vergleichsweise rasant. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung