Am Montag ging es für das Unternehmen von Standard Lithium um sage und schreibe 2,8 % abwärts. Dieses Gefühl kennen Investoren bei diesem Wert nicht. Die Aktie ist in den vergangenen fünf Tagen bereits um mehr als 41 % nach oben geklettert. In einem Monat ging es um gut 64 % aufwärts und in drei Monaten sogar um mehr als 99 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung