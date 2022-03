Standard Lithium Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Standard Lithium, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversified Metals & Mining", notiert aktuell (Stand 16:52 Uhr) mit 9.05 CAD sehr stark im Minus (-2.76 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.

Standard Lithium haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Standard Lithium in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Standard Lithium haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Standard Lithium bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Standard Lithium-Aktie ein Durchschnitt von 9,21 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,05 CAD (-1,74 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (8,12 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,45 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Standard Lithium-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Standard Lithium erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Standard Lithium wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.