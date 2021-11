Standard Lithium-Aktie: Jetzt müssen Anschlusskäufe folgen

Nach einem erfolgreichen Test des 50-Tagedurchschnitts startete die Standard-Lithium-Aktie am 6. Oktober einen neuen Anstieg. Er ließ den Kurs von einem Tief bei 5,65 Euro bis zum 27. Oktober auf das aktuelle Allzeithoch bei 11,04 Euro vordringen. Danach ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Sie hat den Kurs am 10. November auf ein Tief bei 8,45 Euro zurückfallen lassen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



