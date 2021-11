Standard-Lithium-Aktie: Große Verwirrung – große Chancen!

Standard Lithium ist am Montag mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet. Der Wert legte um 1,5 % zu. Dennoch sind die Notierungen bezogen auf die zurückliegende Woche inzwischen um -8 % nach unten durchgereicht worden. Das Thema Lithium scheint angeschlagen – oder?

Trend läuft

Innerhalb der vergangenen vier Wochen ging es demgegenüber für die Aktie immerhin um 24 % nach oben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung