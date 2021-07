Standard Lithium-Aktie: Es geht los!

Nach dem Wechsel der Standard Lithium-Aktie an die NYSE nimmt das Papier jetzt weiter Fahrt auf. In New York startete es gestern bei 5,65 USD mit einem Plus von 4,8 %. Damit konnte es den leichten Abwärtstrend nach seinem satten Plus durch den Börsenwechsel erneut in eine Aufwärtsbewegung verwandeln. Sie mündete gestern schließlich in eine Schlussnotierung von 7,00 USD, eine Zulage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



