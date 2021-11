Standard Lithium-Aktie: Eine Bombennachricht!

Bei Standard Lithium geht es derzeit hoch her. Nachdem der Kurs der Standard Lithium-Aktie Anfang November mit 10,6 Euro sein Allzeithoch erklomm, ging es bis Mitte des Monats rapide auf 7,0 Euro bergab. In den letzten Tagen gab es ein großes Auf und Ab, das gestern mit einem phänomenalen Kursanstieg um knapp über 20 Prozent gekrönt wurde. Was ist nur los ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung