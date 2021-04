Standard Lithium-Aktie: Ausbruch in Sichtweite!

Standard Lithium – Diese Kurszone muss genommen werden!

Aktuell rückt die 2,80 EUR Zone bei der Standard Lithium-Aktie in den Fokus. Dort ist ein kleiner Widerstandsbereich zu finden, welcher aufgelöst werden muss, um neue Höchststände erreichen zu können. So wie sich der Chart derzeit darstellt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass es in Kürze zu einem Ausbruch kommt.

Auf der Unterseite kommt das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung