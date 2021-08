Standard Lithium-Aktie: Aus und vorbei?

Die Standard Lithium-Aktie vollzog in diesem Sommer einen bombastischen Aufwärtstrend, und das nicht ohne Grund. Aufgrund massiv steigender Lithiumpreise blickten die Anleger mit viel Euphorie in die Zukunft und erwarteten sich Geschäfte, die im besten Fall in den Milliardenbereich vordringen könnten.

Angetrieben durch derartige Fantasien konnte das Papier sich ausgehen von rund 2,50 Euro innerhalb weniger Wochen im Kurs verdreifachen und nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung