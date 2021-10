Standard Lithium-Aktie: Auf dem Weg zu neuen Hochs

Mit dem Hoch vom 29. September bei 7,99 Euro konnten die Bullen das Hoch vom 11. August bei 7,68 Euro zwar deutlich überwinden, anschließend ging der Kurs jedoch wieder in eine neue Abwärtsbewegung über. Er fiel dabei am 6. Oktober auf ein Tief bei 5,65 Euro zurück und verteidigte mit ihm erfolgreich seine 50-Tagelinie. Seitdem steigt die Standard-Lithium-Aktie wieder an.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung