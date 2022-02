Standard Lithium -26%: Namhafter Shortseller landet Wirkungstreffer

Standard Lithium (WKN: A2DJQP) hatte schon immer viele Skeptiker. Jetzt hat sich ein namhafter Shortseller das kanadische Unternehmen wirkungsvoll vorgeknöpft. Der Aktienkurs des Rohstoff-Explorers sackte am Donnerstag auf 5,3 CA$ ein. Damit verloren die Kanadier an einem Tag mehr als ein Viertel ihres Börsenwerts. SD-Leser wurden in unserem letzten Update der Aktie vor dem Risiko eines Investments ...





