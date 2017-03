Standard Life und Aberdeen wollen sich zusammenschließen

Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen Asset Management":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Versicherer Standard Life will durch die Übernahme des Konkurrenten Aberdeen Asset Management einen der größten Vermögensverwalter Europas formen.



Beide Seiten befänden sich in Gesprächen über einen Zusammenschluss, teilten die Unternehmen am Wochenende mit. Entstehen würde ein Unternehmen mit rund 11 Milliarden britischen Pfund Marktkapitalisierung und einem verwaltete Vermögen von etwa 660 Milliarden Pfund.

Bezahlen will Standard Life in eigenen Aktien. Aberdeen-Aktionäre würden 0,757 neue Standard-Life-Aktien für jedes ihrer Papiere erhalten. Das würde Aberdeen nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg mit 3,8 Milliarden Pfund bewerten. An dem fusionierten Unternehmen sollen die Aktionäre von Standard Life gut zwei Drittel halten.

Die Branche steht angesichts wachsender Konkurrenz unter Druck. Nach dem Brexit-Entscheid im vergangenen Jahr hatten zudem Investoren ihre Gelder abgezogen. Der Zusammenschluss von Standard Life und Aberdeen soll Einsparmöglichkeiten bringen, Umsatz und Gewinn steigern. /she