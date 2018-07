Standard Industries positioniert Schiedel für künftiges Wachstum

Abspaltung von BMI Group eröffnet Geschäftsperspektiven fürEuropas führenden Hersteller von Schornstein-, Lüftungs- undOfensystemenNew York (ots/PRNewswire) - Der globale Industriekonzern StandardIndustries teilte heute mit, dass Schiedel mit seinem europäischenGeschäft im Bereich Schornstein-, Lüftungs- und Ofensysteme von nunan eine selbstständige Geschäftseinheit innerhalb desUnternehmensverbunds sein wird. Alessandro Cappellini, President vonSchiedel, berichtet direkt an Dick Nowak, Chief Operating Officer vonStandard Industries.Schiedel agierte bislang als Teilbereich der BMI Group, StandardIndustries führendem Bedachungsunternehmen in Europa."Dieser Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung stärktden ambitionierten Wachstumskurs von Schiedel zusätzlich und wird demUnternehmen helfen, seine Marktführerschaft im Wohn- undIndustriebereich in Europa weiter auszubauen", erklärte David Winter,Co-CEO von Standard Industries."Als selbstständige Geschäftseinheit innerhalb von StandardIndustries zu agieren, schärft Schiedel´s Profil und trägt dazu bei,durch organisches Wachstum und strategische Investitionen weitereGeschäftsfelder zu erschließen", sagte David Millstone, Co-CEO vonStandard Industries.Die preisgekrönten Ofensysteme von Schiedel sorgen quer durchEuropa für energie- und kosteneffiziente Beheizung moderner Haushaltealler Größenordnungen. Weltweit realisieren wir zahlreiche bedeutendeProjekte - angefangen von Fußballstadien über Verteilerzentren(Logistikzentren) von Luxus-Sportwagenherstellern bis hin zuindustriellen Großaufträgen in der Ölindustrie und an Flughäfen.Über Standard IndustriesStandard Industries ist ein globaler Industriekonzern mit über15.000 Beschäftigten in mehr als 80 Ländern. Zu unserenbranchenführende Unternehmen zählen GAF (https://www.gaf.com/), BMIGroup (http://www.bmigroup.com/), Schiedel(https://www.schiedel.com/), Siplast (http://www.siplast.com/)undSGI (http://www.specialtygranules.com/). Wichtige Unternehmenspartnersind die strategischen Beteiligungsgesellschaften 40 North(https://www.standardindustries.com/40-north/) sowie WinterProperties (http://www.winter.com/), eine Immobilienverwaltungs- und-entwicklungsgesellschaft. In den Bereichen Forschung undEntwicklung, Innovationen, die Optimierung von Lieferketten undsozialem Engagement treiben wir die Transformation der Branchen, indenen wir tätig sind, voran. Nähere Infos dazu unterwww.standardindustries.com.Über SchiedelSchiedel gehört zu Standard Industries und ist führend im Bereichder Schornstein-, Lüftungs- und Ofensysteme. Die technischausgereiften Designprodukte steigern den Wohnkomfort. Alseuropäischer Marktführer von hoch energieeffizientenSchornsteinsystemen steht Schiedel für über 70 Jahre Markterfahrung,langlebige und ausgereifte Komplettsysteme, intelligenteMontagelösungen und kundengerechten Service. Der Firmensitz ist inNußbach, Österreich. Nähere Infos zu Schiedel unter www.schiedel.com.Pressekontakt:Standard IndustriesClayton McGratty, +1 212-821-1604clayton.mcgratty@standardindustries.comBMI Group / SchiedelAchim Schreck, +44 20 3757 1912achim.schreck@bmigroup.comOriginal-Content von: Standard Industries, übermittelt durch news aktuell