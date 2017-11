Standard Industries ernennt Calvin Mitchell zum Global Head of Communications

New York (ots/PRNewswire) - Standard Industries gab heute bekannt,dass Calvin Mitchell seine Tätigkeit für das Unternehmen als GlobalHead of Communications aufgenommen hat, wobei er direkt den beidenCEOs David Millstone und David Winter unterstellt ist.Calvin Mitchell verfügt über mehr als 25 Jahren an Erfahrung inder strategischen Kommunikationsberatung für hochrangigeFührungskräfte aus Wirtschaft und Politik. Hier war er für dieErstellung und Umsetzung von langfristigen Kommunikationsstrategienverantwortlich und diente als Pressesprecher.Calvin Mitchell war zuvor als Global Co-Head of CorporateCommunications bei Credit Suisse sowie als Global Head of CorporateAffairs bei Thomson Reuters tätig. Außerdem bekleidete er führendePositionen bei der Kommunikation des Außenministeriums der USA, demFinanzministeriums, dem Weißen Haus, dem Nationalen Sicherheitsratsowie der Vertretung der USA bei den Vereinten Nationen. Des Weiterenwar er unter Timothy Geithner während der Finanzkrise Head ofCommunications bei der Federal Reserve Bank in New York.Über Standard IndustriesStandard Industries ist eine privat geführte, global agierende,diversifizierte Holdinggesellschaft mit Beteiligungen in denBereichen Baustoffe, Zuschlagstoffe und mit verbundenenInvestmentgeschäften in Public Equities und Immobilien. StandardIndustries wurde 1886 gegründet und beschäftigt mehr als 15.000Mitarbeiter in über 80 Ländern. Tochtergesellschaften sind: GAF, einführender Hersteller für Dachbaustoffe in Nordamerika, Braas MonierBuilding Group, ein führender Hersteller und Anbieter fürSteildachprodukte in Europa, einzelnen asiatischen Märkten undSüdafrika, Icopal, ein führendes europäisches Unternehmen im BereichDachbaustoffe für Gewerbeimmobilien, SGI, ein führender Herstellervon Zuschlagsstoffeen und Bergbaukonzern, der die nordamerikanischeBauindustrie mit Spezialprodukten versorgt, und Siplast, ein Anbieterhochwertiger modifizierter Bitumenmembranen und flüssig aufgebrachterDachabdichtungen.Pressekontakt:Calvin MitchellGlobal Head of CommunicationsStandard Industries, Inc.Tel.: +1 212-821-1594calvin.mitchell@standardindustries.comOriginal-Content von: Standard Industries, übermittelt durch news aktuell