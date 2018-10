Standard Chartered verdient mehr als erwartet

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Gute Geschäfte in Asien halten die britische Großbank Standard Chartered weiter auf Erholungskurs.



Im dritten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf 1,1 Milliarden Dollar (940 Mio Euro) zu, wie die in Asien vor allem mit der HSBC konkurrierende Bank am Mittwoch in Hongkong und London mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Experten. Die Erträge legten um vier Prozent auf rund 3,7 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich verdiente die Bank mit 752 Millionen Dollar 35 Prozent mehr als vor einem Jahr./zb/stk