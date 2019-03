Standard Chartered: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

An der Börse London notiert die Aktie Standard Chartered am 30.03.2019, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 6,01 GBP. Die Aktie der Standard Chartered wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Standard Chartered nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,72 % ist Standard Chartered im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,74 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,02 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Standard Chartered lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Standard Chartered in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Standard Chartered wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 5 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 4 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Standard Chartered liegt im Mittel wiederum bei 682,55 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 583,6 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 16,95 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Standard Chartered insgesamt die Einschätzung "Buy".