Berlin (ots) - In Berlin-Kreuzberg produziert JuniTV im Auftragdes Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ab Freitag (9. Juni 2017) sechsneue Folgen der erfolgreichen Comedy-Show "nuhr ab 18" von und mitDieter Nuhr und Gästen. Das Erste wird die dritte Staffel ab 13. Julijeweils am Donnerstagabend ausstrahlen.Neu sind der frühere Sendeplatz im Ersten - 22.45 Uhr - und 15Minuten mehr Sendezeit für inhaltlich Neues: Zum Beispiel stellt sichDieter Nuhr direkt dem Nachwuchs und klärt mit einem jungen ComedianAuge in Auge die entscheidenden Fragen des Lebens. Oder er erklärtder nächsten Generation deutsche Hochkultur auf Nuhrsche Art, um fürjeden intellektuellen Smalltalk auf einer Party gewappnet zu sein.Verlässlich gut bleiben die vielen jungen Comedians. Den Sprungauf die ARD-Bühne wagen diesmal: Felix Lobrecht, Tino Bomelino, AlainFrei, Lisa Eckhart, Maxi Gstettenbauer, Marcel Mann, Masud, OsanYaran, Till Reiners, Hazel Brugger, Thomas Schmidt, Amjad, KerstinLuhr, Zymny, Beni Hafner, Tan Caglar, Jamie Wierzbicki, Robert Alan,Sandra Petrat, Salim Samatou, Nikita Miller, Patrick Salmen,Christiane Olivier, Oliver Müller, Simon Stäblein und NektariosVlachopoulos. Zur spannenden und abwechslungsreichen Mischung ausStand up, Poetry Slam und Musik-Comedy steuern die Jungs der BerlinerBand "Onkel Berni" wieder den Soundtrack bei.Liebe Kolleginnen und Kollegen der Presse!Ein Pressetermin findet nicht statt. Bei Interesse bemühen wiruns, Ihnen Einzeltermine für Gespräche mit Comedians zu ermöglichen.