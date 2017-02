Stand Up For Human Rights / Jugendbegegnungen und Workcamps zum Thema Menschenrechte

Kassel (ots) - Was können wir aus der Vergangenheit für dieZukunft lernen? Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge lädtjunge Menschen aus Deutschland und Europa auch 2017 wieder ein,gemeinsam nach Antworten auf diese Frage zu suchen. Bi-, tri- oderinternationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland sind Treffpunktefür junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren. Über dieBeschäftigung mit den Kriegs- und Gewalterfahrungen des 20.Jahrhunderts entwickeln die Teilnehmenden gemeinsam Botschaften fürein friedlich-tolerantes Miteinander und gestalten so dieErinnerungskulturen Europas aktiv mit. Dabei spielen aktuelle,gesellschaftspolitische Fragestellungen eine große Rolle.In diesem Jahr greifen viele Jugendbegegnungen unter dem Slogan"Get up, Stand up for Human Rights" das Thema "Krieg undMenschenrechte" auf. Die Entstehung der Allgemeinen Erklärung derMenschenrechte steht in unmittelbarem Zusammenhang zu denverheerenden Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg. Auch heute drohenMenschenrechtsverletzungen oder sind bereits im Gange. Spiele,Workshops und Besuche von Gedenk- und Kriegsgräberstätten werden denThemenkomplex greifbar und anschaulich machen und zum eigenen Einsatzfür Menschenrechte ermutigen. Dabei sollen Fragen nach dem Verhältnisvon Menschenrechten und Krieg diskutiert werden.Eine spezielle Form der Jugendbegegnung sind Workcamps. Sieverbinden die praktische Pflege von Kriegsgräber- und Gedenkstättenmit der thematisch-inhaltlichen Auseinandersetzung in Bezug auf dengewählten Erinnerungsort. Damit leisten die Teilnehmenden einenwertvollen Beitrag zur würdigen Gestaltung und zum Erhalt von Gräbernals Mahnmale gegen Krieg und Gewaltherrschaft.Einen Ausgleich zur inhaltlichen oder körperlichen Arbeit schaffenin allen Projekten kulturelle Aktivitäten, Ausflüge und einabwechslungsreiches Freizeitangebot.Informationen über das vielfältige Programm, das 44 Projekte in 16Ländern Europas umfasst, sind unter www.volksbund.de/workcampsnachzulesen. Die Anmeldung ist online möglich.Die Begegnungen werden unter anderem durch den Kinder- undJugendplan des Bundes, die Stiftung Deutsch-RussischerJugendaustausch und das Deutsch-Französische sowie dasDeutsch-Polnische Jugendwerk gefördert.Kontakt:Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.Kompetenzcenter Internationale JugendbegegnungenWerner-Hilpert-Str. 234117 KasselTelefon: 0561-7009-184E-Mail: workcamps@volksbund.deBilder, die wir Ihnen zum honorarfreien Abdruck zur Verfügungstellen, schicken wir auf Anforderung gerne per E-Mail zu.Belegexemplar erbeten.Pressekontakt:Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.BundesgeschäftsstellePressereferatWerner-Hilpert-Str. 234117 KasselTel.: 05 61 - 70 09 - 2 65Fax: 05 61 - 70 09 - 2 85E-Mail: presse@volksbund.deInternet: www.volksbund.deSpendenkonto: Commerzbank KasselIBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00BIC COBADEFF520Original-Content von: Volksbund Deutsche Kriegsgr?berf?rsorge, übermittelt durch news aktuell