Der Stand bei Plug Power

Nach den eher enttäuschenden jüngsten Quartalsdaten stoppte die Aufwärtsbewegung in der Plug-Power-Aktie. Selbst sehr kurzfristige Gewinnmitnahmen waren zu beobachten. Doch an der Börse wird Zukunft gehandelt. Und diese ist für Plug Power durchaus als rosig zu bewerten. Die Umsätze in den kommenden Jahren sollen deutlich ansteigen.

Auch erste Gewinne sind bei steigenden Umsätzen trotz erheblichen Investitionen in den kommenden Jahren geplant. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung