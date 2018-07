Der Stand der Dinge bei HSBC!

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Jens Becker in einer Analyse mit der Aktie von HSBC. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Am 24.07.2018 um 17:04 Uhr notierte die HSBC-Aktie an der Heimatbörse London im Segment „Diversifizierte Banken“ bei 734 GBP. Die Entwicklung! Durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,13 liegt die Aktie von HSBC 61 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen (49,38), was eine Unterbewertung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.