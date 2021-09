Stamps.Com Aktie: Insider handelt massiv mit eigenen Aktien!

Roland John Clem, Chief Product and Strategy Officers bei Stamps.Com (NASDAQ:STMP), hat am 28. September einen großen Kauf und Verkauf von Unternehmensaktien getätigt, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

In einem Formular 4 der U.S. Securities and Exchange Commission heißt es, dass Roland John Clem am 28. September Optionen zum Kauf von 23.623 Stamps.Com-Aktien zu Preisen zwischen 35,04 und 112,00 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung