Stamp will kranke Kinder aus griechischen Flüchtlingscamps holen/NRW-Flüchtlingsminister: Auf akute Kindeswohlgefährdung reagieren

Köln (ots) - NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) will kranke Kinder ausFlüchtlingscamps auf den griechischen Inseln holen. Die EU müsse dort "dringendhygienische und logistische Voraussetzungen für menschenwürdige Zuständeherstellen", sagte Stamp dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Wennes zu akuter Kindeswohlgefährdung durch Krankheit kommt, sollte die EU gemeinsammit dem UNHCR eine Evakuierung ermöglichen", erklärte Stamp. Hieran sollte sichDeutschland beteiligen. "Nordrhein-Westfalen steht zu seinen humanitärenPflichten", betonte der Minister. Kinder dürften aber nicht - wie es derGrünen-Vorsitzende Robert Habeck vorgeschlagen hatte - von ihren Eltern getrenntwerden. "Mir geht es darum, das Kindeswohl zu sichern, wo es durch Krankheitgefährdet ist. Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, dass Familien mitKindern, die eine griechische Insel erreicht haben, bevorzugt in der EUaufgenommen würden", so Stamp weiter. Hilfsorganisationen gehen nachInformationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" von derzeit bis zu 400 schwererkrankten Kinder in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln aus.