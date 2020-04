Stamp: Viele Geschäfte Ende des Monats offen

Essen (ots) - Essen. Der stellvertretende NRW-Ministerpäsident Joachim Stamp (FDP) glaubt an eine baldige Normalisierung für die Betriebe und Geschäfte in Nordrhein-Westfalen: Man werde prüfen, mit welchen hygienischen Auflagen Betriebe wieder in die Produktion gehen können, sagte er der "Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung" (NRZ/Donnerstagsausgabe). Und: "Ich bin der Überzeugung, dass auch zahlreiche Geschäfte Ende des Monats wieder öffnen können, wenn sichergestellt ist, dass dort die gleichen Regeln eingehalten werden wie in Supermärkten", betonte der NRW-Minister für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration. Es sei mit großer Verantwortung verbunden, "dass wir einerseits Ansteckungsrisiken weiter minimieren, aber auch andererseits keine existentiellen Schäden verursachen durch Maßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind".Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58972/4567953OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungOriginal-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell