Stammzellspende-Aktion bei Ford (FOTO)

Köln (ots) -- 634 Ford Beschäftigte ließen sich bei DKMS registrieren- Spontane Aktion für erkrankte Tochter einer Mitarbeiterin- 30 freiwillige Ford Helfer unterstützten die Aktion- Unter 4.266 über Ford-Aktionen registrierten Beschäftigtenfanden sich bereits 34 SpenderSpontan haben sich Anfang September 634 Beschäftigte derFord-Werke bei der DKMS als potenzielle Stammzellspender neuregistrieren lassen. Anlass war die Erkrankung der Tochter einerMitarbeiterin, die dringend auf eine Knochenmarkspende angewiesenist.Gemeinsam riefen Geschäftsleitung und Betriebsrat alleBeschäftigten der Kölner Ford-Werke auf, sich bei der DKMS (ehemalsDeutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren zu lassen. MitUnterstützung des Ford Gesundheitsdienstes sowie derPersonalabteilung wurde die gesamte Aktion in nur fünf Wochenumgesetzt. Über 30 freiwillige Helfer wurden rekrutiert, die speziellvon der DKMS geschult wurden, um die Abstriche zu erklären und zuunterstützen. Im Anschluss wurden an den Kölner Ford-Standorten Niehlund Merkenich spezielle Stationen aufgebaut, an denen diefreiwilligen Spender einen Abstrich der Mundschleimhaut abgebenkonnten. Die Helfer überwachten den Abstrich und füllten dieRegistrierungspapiere aus. So konnten der DKMS mittlerweile 634Neuregistrierung übergeben werden.Statistisch gesehen ist laut Aussage der DKMS unter den 634Freiwilligen ein potenzieller zukünftiger Spender.Die Zusammenarbeit von Ford und der DKMS geht bereits bis in dasJahr 1996 zurück. Seitdem hat Ford insgesamt zwölf eigene Aktionen anseinen Standorten Köln, Saarlouis und Genk/Belgien durchgeführt.Dabei haben sich insgesamt 4.266 Beschäftigte registrieren lassen.Insgesamt 34 Freiwillige wurden bereits als Spender identifiziert undkonnten mit ihrer Stammzellspende einem kranken Menschen das Lebenretten.