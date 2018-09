Stammtisch-Reihe zum Thema Energiesparen zum ersten Mal in Schwerin

Schwerin (ots) - Die Bedeutung des Tourismus hat inMecklenburg-Vorpommern in den letzten zwanzig Jahren stetigzugenommen. Während 1997 noch rund 6.400 Übernachtungen je 1.000Einwohner gemessen wurden, waren es im vergangenen Jahr bereits rund18.500 Übernachtungen. In diesem Jahr wird aufgrund desJahrhundertsommers ein Rekordergebnis erwartet. Damit istMecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit der am Abstand höchstenTourismusintensität in Deutschland. Mit den hohen positivenökonomischen Effekten gehen aber auch zunehmend negativeUmwelteinflüsse einher. Dies beginnt mit dem An- und Abreiseverkehrder Gäste bis zum Ressourcenverbrauch zum Beispiel für das Schwimmbadoder die Sauna vor Ort. Hier will die Landesregierung ansetzen unddie ökologische Bilanz der Branche im Land verbessern."Der im September vorgestellte Klimareport hat unmissverständlichklar gemacht: Es wird weitere Klimaänderungen fürMecklenburg-Vorpommern geben. Wir müssen jetzt gegensteuern. Darumgehen wir gezielt in den Dialog mit unseren wichtigsten Branchen imLand. Dazu zählt natürlich auch die Tourismuswirtschaft", soMecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel. Im Auftragdes Ministeriums hat daher die Landesenergie- und KlimaschutzagenturMecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV) im Juni begonnen, Firmen sowohlaus dem Tourismus als auch aus der Ernährungs- sowieGesundheitsbranche durch eine gezielte Informationskampagne überEnergieeinsparmaßnahmen sowie den Einsatz erneuerbarer Energien zuinformieren. Einen Schwerpunkt der Kampagne bilden Stammtische zumlockeren Austausch mit den hiesigen Unternehmern.Zum ersten Mal findet nun ein Stammtisch in Schwerin im HotelSpeicher am Ziegelsee statt. Christian Petersen, Geschäftsführer desseit November 2017 als klima-positiv ausgezeichneten Hotels, wirddabei auf Energieeinspar-Maßnahmen in der Praxis eingehen, die imHotel Speicher bisher umgesetzt wurden. So nutzt das Hotel z. B.Spülmaschinen mit Wärmerückgewinnung und bezieht Bio-Wärme, die ineiner Biogasanlage im Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren produziert wird.Die MVeffizient-Stammtische werden ab September alle 14 Tagedurchgeführt. Weitere Termine sind auf der Website unterwww.mv-effizient.de/Termine/ abrufbar. Die Anmeldung zum Stammtischist dort online möglich. Hier können sich Unternehmen auch überThemen wie Energiemanagement, Nutzung erneuerbarer Energien,Eigenversorgungskonzepte sowie die passenden Förderprogrammeinformieren und eine kostenfreie Erstberatung vereinbaren.Auftraggeber der mit Mitteln des Europäischen Fonds für RegionaleEntwicklung (EFRE) geförderten dreijährigen Kampagne ist dasEnergieministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern.Weitere Informationen unter www.mv-effizient.dePressekontakt:Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbHKerstin KoppBertha-von-Suttner-Str. 519061 SchwerinTelefon: 0385 3031641E-Mail: kerstin.kopp@leka-mv.deWebseite: www.mv-effizient.deOriginal-Content von: LEKA MV GmbH, übermittelt durch news aktuell