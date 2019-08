Stamford Land: Tief bewertet?

Am 26.08.2019, 03:52 Uhr notiert die Aktie Stamford Land an ihrem Heimatmarkt Singapore mit dem Kurs von 0.48 SGD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Stamford Land auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Stamford Land gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,31 insgesamt 50 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 22,72 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Stamford Land lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Stamford Land in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,11 % ist Stamford Land im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,9 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,79 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.