Stahlindustrie will klimafreundlich werden - Hüttengas zu Rohstoffen

DUISBURG (dpa-AFX) - Die Stahlindustrie in Deutschland will den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid senken.



Beim Branchenführer Thyssenkrupp laufen großangelegte Versuche, zu einer weniger klimaschädlichen Stahlproduktion zu kommen. Konzernchef Guido Kerkhoff wird Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Dienstag (11.00 Uhr) in Duisburg erläutern, wie der Industriekonzern sein Ziel erreichen will, 2050 komplett klimaneutral zu sein. Das Bundesforschungsministerium fördert die Forschungen für eine klimafreundlichere Stahlproduktion mit über 60 Millionen Euro.

Thyssenkrupp versucht, die CO2-Belastung auf zwei Wegen zu senken. Zum einen sollen die Hüttengase aus der Stahlproduktion durch Umwandlung in Methanol und Ammoniak als Rohstoff für die Industrie genutzt werden. Daneben soll der Einsatz von Wasserstoff als Ersatz für Kohle bei der Stahlherstellung getestet werden. Durch dieses Verfahren sollen Treibhausgase erst gar nicht entstehen./hff/DP/jha