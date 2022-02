Stahlhändler Klöckner übertrifft Prognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhunger der Industrie sowie die hohen Preise treiben das Geschäft des Stahlhändlers Klöckner & Co weiter an. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erreichte im vergangenen Jahr 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Damit wurde das bislang ausgegebene Ziel von 800 Millionen übertroffen. Das Unternehmen habe das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang 2006 erzielt, hieß es. Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie sprang um 3,6 Prozent an.

Für das erste Quartal zeigte sich Klöckner zudem positiv gestimmt und geht von einem bereinigten Ebitda über den Markterwartungen aus. Es dürfte in der Spanne von 130 bis 180 Millionen Euro liegen. Ein Jahr zuvor hatte Klöckner 130 Millionen erzielt. Dazu kämen noch Sondererträge aus dem Verkauf von Immobilien in der Schweiz sowie Frankreich mit einem Volumen von 54 Millionen Euro.

Die Prognose für 2022 sowie die ausführlichen Zahlen will Klöckner am 9. März vorlegen./nas/jha/