Stahlhändler Klöckner & Co zurück in schwarzen Zahlen - Wieder Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

DUISBURG/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach einem Rekordverlust im Vorjahr hat der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) 2016 wieder schwarze Zahlen geschrieben.



Trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs stand unterm Strich ein Gewinn von 38 Millionen Euro, wie KlöCo am Mittwoch mitteilte. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen einen Verlust von 349 Millionen Euro eingefahren. Die Aktie gewann am Morgen in Frankfurt 2,63 Prozent an Wert und war damit drittstärkster Wert im SDax .

Im Jahr 2016 musste KlöCo einen Umsatzeinbruch von 11 Prozent auf rund 5,7 Milliarden Euro hinnehmen. Der um Umbaukosten bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) legte dennoch von 86 Millionen auf 196 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr rechnet KlöCo mit höheren Stahlpreisen und einer leicht steigenden Nachfrage. Dadurch soll sich das operative Ergebnis weiter verbessern. Vorstandschef Gisbert Rühl stellte den Anlegern eine Dividende von 20 Cent je Aktie in Aussicht und damit mehr als Analysten erwartet hatten. Im Vorjahr waren die Anleger aufgrund der Verluste leer ausgegangen.

KlöCo stellt sich nach schwierigen Jahren in der Stahlbranche derzeit neu auf. Zuletzt hatte der Konzern seine Spanien-Tochter verkauft. Außerdem soll die Digitalisierung des Geschäfts weiter vorangetrieben werden./hosmac/stw/fbr