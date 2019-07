Stahlhändler Klöckner & Co erwartet weiteren Ergebnisrückgang im dritten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Köckner & Co erwartet eine weitere Verschlechterung seiner Geschäfte im dritten Quartal.



Das Unternehmen prognostiziert für den Zeitraum ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 25 bis 35 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Duisburg bei der Vorlage ausführlicher Zahlen zum zweiten Quartal mitteilte. Im zweiten Quartal erzielte der Stahlhändler ein Ebitda von 82 Millionen Euro, bereinigt um Sondereffekte lag der Wert wie bereits bekannt bei 51 Millionen Euro, nach 85 Millionen ein Jahr zuvor.

Dabei belasteten eine rückläufige Nachfrage insbesondere aus dem Maschinenbau und der Autoindustrie. Das Konzernergebnis ging um 5 Millionen auf 28 Millionen Euro zurück. Köckner & Co hatte Anfang vergangener Woche wegen des schwachen Geschäfts bereits seine Jahresziele kassiert./nas/jha/