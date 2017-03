Der Stahlbau ist mit einer integrierten Planung besonders im Anlagenbau BIM-Pionier

--------------------------------------------------------------Hier zur Anmeldunghttp://ots.de/VmnfB--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) - Digitales Planen und Bauen im StahlbauDer Stahlbau ist mit einer integrierten Planung besonders imAnlagenbau BIM-Pionier. Der Austausch zwischen Statik- undCAD-Programmen wurde bereits 1992 mit der SchnittstellenkonventionStatik/CAD ermöglicht und mit der Produktschnittstelle Stahlbau ab1998 weiter entwickelt. Planungstools mit objektorientierten 3DElementen kommen seit über einer Dekade auch im anspruchsvollerenStahlbau zur Anwendung. Unter dem Schlagwort BIM ist nun einAufholprozess für die anderen Baugewerke im Gange. Aus der langeexistierenden Insellösung für den Stahlbau wird nun ein integralerTeil des digitalen Planungsprozesses. Auch Planung und Teile derFertigung sind im Stahlbau schon lange über einen digitalenDatenfluss verbunden. Der Datenaustausch für NC-basierteFertigungsschritte wie Zuschnitt oder Bohren basiert auf derDSTV-Schnittstelle von 1992. Der nächste Produktivitätsschritt wirddas vollautomatische Heften und Verschweißen von Anbauteilen sein.Vor allem die moderne Sensorik hat hier in den letzten Jahren zuerheblichen Fortschritten geführt. Präzision undFertigungsgeschwindigkeit des trägerorientierten Stahlbaus werdendadurch weiter steigen und immer neue, einst undenkbare Freiformenmit Hilfe des Stahlbaues wirtschaftlich realisierbar.2. Gemeinschaftstagung "Digitales Planen und Bauen - BIM undIndustrie 4.0 im Stahlbau"Am 27. März in Frankfurt Oberursel veranstaltet bauforumstahl,diesmal zusammen mit dem Fachverlag Ernst & Sohn, zum 2. Mal dieKooperationstagung "Digitales Planen und Bauen - BIM und Industrie4.0 im Stahlbau", die sich mit Fortschritt und Herausforderungen imDigitalisierungsprozess der Bau- und Stahlbaubranche beschäftigt. DieGemeinschaftstagung bietet den Teilnehmern Information und Austauschzu Schnittstellen-, Normungs- und Abrechnungsfragen und wird einenAusblick auf individualisierte Produktion sowie die zukünftigeinterdisziplinäre Zusammenarbeit geben.Top-Themen der Tagung:- Modellbasiertes Planen in der Tragwerksplanung- Individualisierte Bauproduktion- BIM und HOAI- Digitale Planung als Voraussetzung für moderne FertigungstechnikTermin: 27. März 2017Ort: Mövenpick Hotel Frankfurt OberurselWebseite: http://ots.de/VmnfBPressekontakt:Johanna ChiessiKommunikation & Marketingbauforumstahl e.V.Tel.: 0211.6707.812Fax: 0211.6707.829Sohnstraße 6540237 DüsseldorfOriginal-Content von: bauforumstahl e.V., übermittelt durch news aktuell