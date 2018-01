Nach Stagnation: Deutscher Werbemarkt wird 2018 leicht wachsen / Gut ein Drittel der Investitionen fließen in Online-Medien

Hamburg (ots) - Für das Jahr 2018 prognostiziert die AgenturgruppeJOM ein Wachstum des Netto-Werbemarktes von knapp zwei Prozent. Grundfür diese positive Entwicklung sind das anhaltende wirtschaftlicheWachstum, die weiter steigenden privaten Konsumausgaben sowieanstehende sportliche Großereignisse wie dieFußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. NachBerechnungen von JOM wird das zu erwartende Marktvolumen in 2018 aufknapp 23,8 Milliarden Euro steigen. Im Vorjahr lag es noch bei ca.23,4 Milliarden Euro.Im Zuge dieser Entwicklung wird 2018 etwa jeder dritte Werbeeuroin Online-Medien investiert. Die hohen zweistelligen Wachstumsratenklassischer Banner-Werbemittel auf Desktop-Rechnern gehören dabeiallerdings der Vergangenheit an, so die Prognose von JOM. Die Treiberliegen heute im Bereich der mobilen Werbung und derOnline-Ausspielung von Bewegtbild. Insbesondere die wachsendenMöglichkeiten auf Social-Media-Umfeldern, aber auch Themen wieAddressable-TV oder lokal ausgesteuerte Onlinewerbung fördern diepositive Entwicklung. "Wir blicken gespannt auf die Entwicklung imBereich der Connected-TVs. Hierdurch könnte die onlinebasierteAusspielung von Werbespots den nächsten großen Schub erhalten. Davondürften dann nicht nur die großen Digital-Player wie YouTube oderFacebook profitieren, sondern auch die TV-Sender - entsprechendeAngebote vorausgesetzt", so JOM Geschäftsführer Michael Jäschke.Die Tendenzen im Segment der klassischen Medien bleiben nahezuunverändert. So werden die Einnahmen der TV-Sender nahezu konstantbleiben, Print wird weiter mit Einbußen zu kämpfen haben. IhrenWachstumskurs fortsetzen dürften dagegen Außenwerbung und Radio.Gerade Out of Home bietet zunehmend digitale Angebote, die bei denKunden verstärkt nachgefragt werden. Insgesamt muss die Branche imJahr 2018 mit Preissteigerungen der Medien von durchschnittlich sechsProzent rechnen.Die Berechnungen von JOM, die auf der Auswertung unterschiedlicherQuellen und eigener statistischer Erhebungen basieren, liefern auchein überraschendes Bild des Jahres 2017. Anders als erwartet bliebdas Netto-Volumen des deutschen Werbemarktes im abgelaufenen Jahrnahezu auf identischem Niveau wie 2016. Die guten wirtschaftlichenRahmenbedingungen führten in Summe nicht zu einer homogenenSteigerung der Investitionen in den wichtigsten werberelevantenBranchen. Während der Automobil-, Finanz- oderTelekommunikationssektor eher zurückhaltend agierte, erhöhtenbeispielsweise der Handel und der Bereich Arzneimittel ihre Ausgabenspürbar. So blieb auf Netto-Ebene nur ein leichtes Plus von ca. 0,5%im Vergleich zum Jahr 2016.Über die JOM Group:JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchsteBudgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einerkonsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur.JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt inDeutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig undfokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Miteinem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt fürdas Feld der Performance-Marketing-Agenturen.JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- undOffline-Medien, Performance-Marketing,Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations,Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form vonstrategischer Planung.JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlichfundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nurJOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jedeindividuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbarenKommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriertauch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß annachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.Pressekontakt:Volker NeumannTel: 040-27822-0Email: volker.neumann@jom-group.comWeb: http://www.jom-group.comHamburg:JOM Jäschke Operational Media GmbH, JOM com GmbHAm Kaiserkai 10, 20457 HamburgDüsseldorf:JOM Düsseldorf GmbHSchanzenstraße 20a, 40549 DüsseldorfPhiladelphia (USA) :JOM Philadelphia Inc.1608 Walnut Street, 12th Floor, Philadelphia, PA 19103Original-Content von: JOM Jäschke Operational Media GmbH, übermittelt durch news aktuell