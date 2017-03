Stage|Set|Scenery zum zweiten Mal in Berlin

Berlin (ots) - Internationale Fachmesse und Kongress für Theater-,Film- und VeranstaltungstechnikOb Innovationen im Bereich Bühnen-, Licht-, und Tontechnik, Fragenrund um die Sicherheit bei Produktionen oder die neuesten Trends inSachen Ausstattung, Maske und Kostüm - bei der Stage|Set|Scenery, diezum zweiten Mal in Berlin vom 20.-22. Juni 2017 stattfindet und vonder Messe Berlin in Kooperation mit der Deutschen TheatertechnischenGesellschaft (DTHG) durchgeführt wird, steht wieder ein breitesThemenspektrum auf dem Programm. Erwartet werden rund 300 Ausstelleraus mehr als 20 Ländern und 7.000 Fachbesucher. In den Hallen 19 bis23 und im Palais am Funkturm treffen alle Bereiche zusammen, die füreine erfolgreiche Produktion wichtig sind: Architektur, Fachplanung,Bühnen-, Licht-, Ton-, Video- und Medientechnik, Maschinenbau sowieMaske, Kostümdesign, Dekorationsbau, Event-Services, Studio-,Ausstellungs- und Museumstechnik.Von LightLab bis Safety in Action-Bühne - Highlights auf der MesseEin besonderer Schwerpunkt liegt bei der Stage|Set|Scenery auf derBühnen- und Steuerungstechnologie - daher wird es in Halle 21 anallen drei Messetagen unter dem Thema "Excellence in StageTechnology" Workshops, Round Tables und Präsentationen geben. ImUmfeld präsentiert sich das internationale Who is Who der Branche mitFirmen wie Bosch Rexroth, City Theatrical, HOAC, SBS Bühnentechnik,TAIT Stage Technolgies, Trekwerk und Waagner-Biro Austria StageSystems.Erstmals können Fachbesucher in einem 200 Quadratmeter großenLightLab in Halle 20 aktuelle Fragestellungen rund um die ThemenLicht, Projektion und Netzwerk diskutieren und Tipps und Tricks fürIhren Berufsalltag mitnehmen. Kuratiert wird das LightLab vominternational renommierten Lichtdesigner Manfred "Ollie" Olma von derFirma mo2 design. Gebaut wurde das LightLab mit Unterstützung derFirma Nüssli Deutschland. Der Bund der Szenografen bietet passend zumThema Licht am 22. Juni ein Symposium "Lichtdesign und Bühnenbild mitYaron Abulafia" in Halle 23 an. Ein geführter Messerundgang durch dieHalle 20 führt Interessierte direkt zu den Ständen der Aussteller ausdem Lichtbereich wie z.B. ADB Stagelight, ARRI, CAST, ETC-TheatreControls, JB Lighting, Lightpower und Robe lighting.Im 110 Quadratmeter großen SoundLab in Halle 22 dreht sich allesum das Thema Audio, Akustik und Beschallungstechnik. Fachbesucherkönnen sich live vom Klang modernster Audiotechnologien überzeugenund die neuesten Entwicklungen und Lösungen mit Experten diskutieren.Das SoundLab wurde in Kooperation mit der DTHG, GERRIETS, KSBeschallungstechnik, Müller-BBM, SALZBRENNER media und SennheiserVertrieb und Service entwickelt. Im ebenfalls in die Halle 22integrierten Round Table zum Thema "Sound" erwarten das Publikum anallen drei Messetagen Produktpräsentationen und z.B. das Treffen derdeutschen Theaterinspizienten.In Halle 23 steht das Thema Sicherheit bei Produktionen im Fokus:Die dortige Safety in Action-Bühne behandelt in einem breitenSpektrum Gefährdungsschwerpunkte und Präventionsmaßnahmen und bietetInformationen und Praxishilfen für die sicherheitsgerechteOrganisation und DurchfuÌ^hrung von Produktionen an. Highlights sindhier der Brandschutzdialog am 20. Juni und am 21. Juni ein Workshopder Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zum Thema Tanzpräventionund eine internationale Expertenrunde zum Thema SIL3.Im Anatomischen Theater, das von der DTHG nach Entwürfen derHochschule für Bildende Künste Dresden und mit Unterstützung derUnternehmen CAST, ETC - Electronic Theatre Controls und Lichtblickentwickelt wurde, präsentieren sich an allen drei Messetagenzahlreiche Hochschulen, Fachhochschulen sowie Aus- undWeiterbildungseinrichtungen aus dem In- und Ausland dem Nachwuchs derBranche mit Vorträgen, Präsentationen, Workshops und anderenDiskussionsformaten.Am 23. Juni - einen Tag nach der Messe - stehen Exkursionen aufdem Programm, beispielsweise zu den TV-Studios des rbb nachPotsdam-Babelsberg oder ins Deutsche Theater. Anlässlich des 500.Jahrestages der Reformation geht es zudem nach Wittenberg, wo ein360°-Panorama die Ereignisse in Wittenberg, als Martin Luther seine95 Thesen zur Reform der Kirche veröffentlichte, effektvoll in Szenesetzt."It's all about the process" - International Stage TechnologyConferenceBegleitend zur Messe gibt es bei der Stage|Set|Scenery am 21. und22. Juni 2017 auch wieder die International Stage TechnologyConference. Am 21. Juni dreht sich im Palais am Funkturm alles um dasThema "Weltkulturerbe Theater in Deutschland: Zukunft als Museum oderTheater 4.0?". Der 22. Juni beschäftigt sich im Rahmen einerinternational hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion mit der Frage"It's all about the process: Architects, Theatre Consultants,Operators - who manages cultural projects?" Als Sprecher konnten u.a.so renommierte Architekten und Consultants wie Prof. Meinhard vonGerkan vom Architekturbüro gmp, David Staples von Theatre ProjectsConsultants sowie Andy Hayles von CHARCOALBLUE gewonnen werden.Darüber hinaus bietet die Gesellschaft derTheaterkostümschaffenden (GTKos) im Palais am Funkturm einedreitägige Tagung für Kostümschaffende an. Am 21. Juni wird es zudemeinen geführten Messerundgang zum Thema Museums- undAusstellungstechnik geben.Verleihung der Weltenbauer.Awards und Stage|Set|Scenery NightMit dem Weltenbauer.Award zeichnet die DTHG am 20. Juni im Palaisam Funkturm die originellsten bühnentechnischen Lösungen aus demTheater-, Musical- und Show-Bereich aus den Jahren 2015 bis 2017 aus.Für den talentierten Nachwuchs wird erstmals derWeltenbauer.Youngsters Award vergeben: Dieser zeichnet kreative Ideenfür eine Inszenierung von "Romeo und Julia" aus.Für alle die in sommerlich entspannter Atmosphäre feiern undnetworken möchten, findet am 21. Juni 2017 ab 18:30 Uhr dieStage|Set|Scenery Night mit 1.000 erwarteten Gästen im Palais amFunkturm statt.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2017 finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Fotos der Stage|Set|Scenery 2017 finden Sie in druckfähigerQualität hier zum Download:http://www.stage-set-scenery.de/Presse-Service/Fotos/index.jspEinen Geländeplan der Stage|Set|Scenery finden Sie hier:http://www.stage-set-scenery.de/media/sss/sss_dl_all/Gelaendeplan.pdfDie Stage|Set|Scenery im Überblick:Die Stage|Set|Scenery ist die führende internationale Fachmesseund Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik mit denSchwerpunkten Bühnenmaschinerie und Steuerung, Architektur undFachplanung, Licht, Akustik, Ton, Video- und Medientechnik,Studiotechnologie, Events, Museums- und Ausstellungstechnik,Ausstattung und Dekoration, Maske, Kostüm und Sicherheitstechnik. DieVeranstaltung wird in Kooperation mit der DeutschenTheatertechnischen Gesellschaft (DTHG) durchgeführt, die auch für diein die Messe integrierte International Stage Technology Conferenceverantwortlich zeichnet. Die Stage|Set|Scenery findet alle 2 Jahre imJuni auf dem Berliner Messegelände statt.