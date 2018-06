Stage|Set|Scenery bietet Startups eine Bühne (FOTO)

Berlin (ots) -Sie sind jung, kreativ und innovativ. Doch häufig fehlt ihnen nochdie entsprechende Bühne, um ihre Ideen zu präsentieren. Hier setztdie Stage|Set|Scenery mit einem speziellen Programm für Startups an:Auf der internationalen Fachmesse für Theater-, Film- undVeranstaltungstechnik, die vom 18. bis zum 20. Juni 2019 in Berlinstattfindet, können sich junge Unternehmen aus derVeranstaltungsbranche einem internationalen Fachpublikumpräsentieren, wichtige Geschäftskontakte knüpfen und neue Märkte fürsich erschließen. Dafür erhalten sie attraktive Sonderkonditionen:Startups, die nicht älter sind als drei Jahre, können zu einemPauschalpreis von 1.250 Euro netto auf der Stage|Set|Sceneryausstellen. Die Pauschale umfasst einen 7,5 Quadratmeter großenMessestand inklusive Standbau, Möbel, Teppichboden, Strom,Ausstellerausweisen, AUMA-Gebühr und Media-Package. (Anmeldung unterhttps://www.stage-set-scenery.de/Aussteller/Anmeldungen/)Die Stage|Set|Scenery findet alle zwei Jahre auf dem BerlinerMessegelände statt. Bereits im vergangenen Jahr warenvielversprechende Startups mit dabei: Die FRAMED immersive projectsGmbH & Co. KG beispielsweise, hat im SoundLab die Soundinstallationusomo live präsentiert. Das System macht digitalen Tondreidimensional erlebbar und verwandelt Räume in begehbare,interaktive Klanglandschaften. "Ganz nach dem usomo-Prinzip, ist dasPublikum in Klanglandschaften abgetaucht, die sie durch die freieBewegung im SoundLab, individuell erforschen konnten", erläutertGeschäftsführer Steffen Armbruster. "Die Stage|Set|Scenery war füruns eine großartige Plattform, usomo auf einer professionellen,etablierten Messe zu präsentieren, um neue nationale undinternationale Kontakte zu knüpfen. Wir trafen ein sehrinteressiertes und begeistertes Publikum, mit dem es im Anschluss anunsere Systemdemonstration einen sehr spannendenInformationsaustausch gab."Mit dabei war auch das Startup Riverside Solutions mit derSoftware Misto APS - ein webbasiertes Dispositions- undVerwaltungssystem für Theater, das in enger Zusammenarbeit mitmehreren finnischen Theatern entwickelt wird. Das Besonders dabei:Die Software kennt die Anforderungen und Prozesse der Theater genau,denn sie wurde zusammen mit Experten aus der Praxis entwickelt.Jarrko Loima von Misto APS: "Der größte Vorteil auf der Messe war füruns, mit Endverbrauchern aus ganz Europa ins Gespräch zu kommen.Obwohl unsere Software "made in theatre" ist, gibt es Unterschiede,wie Theaterstücke produziert werden. Mit den "richtigen" Leuten aufder Stage|Set|Scenery zu sprechen, hat sehr geholfen, neue Ideen zutesten. Wir haben viel Inspiration und gute Ideen für dieWeiterentwicklung unseres Planungstool mit nach Hause genommen."Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHCorporate CommunicationsStage|Set|SceneryBritta WoltersPR ManagerT +4930 3038-2279wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell