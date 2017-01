Die Stage School Hamburg, Deutschlands größte private Bühnenfachschule, öffnet am 28.01.2017 ihre Pforten (FOTO)

Hamburg (ots) -Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr öffnet die Stage SchoolHamburg am 28. Januar 2017 wieder für einen Tag ihre Türen zumUnterricht. In 2016 kamen hierfür Gäste und interessierte Besucheraus ganz Deutschland in die Hansestadt.Wer schon immer einmal wissen wollte, wie das harte Trainings- undAusbildungsprogramm der rund 250 Schülerinnen und Schüler in der4.000 qm großen Bühnenfachschule abläuft, sollte sich diesen Terminnicht entgehen lassen. Nicht nur bühneninteressierte Hamburger habenam 28. Januar 2017 die Möglichkeit, sich ein Bild von demanspruchsvollen Schulalltag des Nachwuchses der berühmten Schule zumachen. Vor allem junge Talente, die sich ernsthaft mit dem Gedankenan eine Profiausbildung beschäftigen, erhalten hier einenwirklichkeitsgetreuen Blick hinter die Kulissen.Sämtliche Unterrichtseinheiten aus den Bereichen Tanz, Gesang undSchauspiel eines normalen Schultages können besucht werden. BunteShoweinlagen und Auftritte auf der hauseigenen Probenbühnevervollständigen das Programm.Die Besucher können Gespräche mit den Dozenten führen, sich mitden Schülern austauschen und der Geschäftsführung und denMitarbeitern Fragen stellen. Kurzum -der Stage School mal so richtigauf den Zahn fühlen!Im Anschluss wartet noch ein besonderes Highlight: Stage SchoolChef Thomas Gehle lässt es sich nicht nehmen, interessierte Besucherpersönlich durch das neue Privattheater FIRST STAGE zu führen, dasser im März eröffnet hat. Hier erhalten die Schüler schon während derAusbildung einzigartige Auftrittsmöglichkeiten.Mehr Infos unter www.stageschool.deOrt: Am Felde 56, 22765 HamburgDie Stage School HamburgDie Stage School ist Deutschlands größte und älteste Schule fürPerforming Arts. Seit über 30 Jahren werden hier junge Talente ineiner intensiven dreijährigen Ausbildung in Tanz, Gesang undSchauspiel zu Vollprofis des Showbusiness gemacht. Das siebzigköpfigeDozententeam hat u.a. Künstler wie Thomas Borchert, Anna Loos, RalfBauer, Lucy (No Angels) und Susan Sideropoulos (GZSZ) ausgebildet.Im März 2016 eröffnete die Stage School mit dem FIRST STAGE ihreigenes Theater.Pressekontakt:Annett BärPressesprecherinStage School Hamburg GmbHAm Felde 5622765 Hamburg+49 (040) 355 407 40presse@stageschool.deOriginal-Content von: Stage School Hamburg, übermittelt durch news aktuell