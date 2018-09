Stag Industrial: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Stag Industrial":

Der Kurs der Aktie Stag Industrial stand am 05.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 28,6 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Stag Industrial auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Stag Industrial damit 0,3 Prozent über dem Durchschnitt (6,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 6,39 Prozent. Stag Industrial liegt aktuell 0,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,92 Prozent liegt Stag Industrial 0,85 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Real Estate" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,07. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Stag Industrial ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 355,41 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 241 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 104,27 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.