Staffelübergabe beim BLB NRW in Aachen

Aachen (ots) - Ute Willems und Tina Daliri bilden die neueDoppelspitze der Aachener Niederlassung des Bau- undLiegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW).Aachen. Ute Willems und Tina Daliri haben gemeinsam die Leitungder BLB-Niederlassung Aachen übernommen. Willems tritt die direkteNachfolge von Jörg Munsch an, der Ende Juni in den Ruhestand getretenist. Daliri wechselt auf die zuletzt vakante Stelle in derNiederlassungsleitung. "Wir freuen uns, mit Ute Willems und TinaDaliri zwei kompetente Frauen gefunden zu haben, die gemeinsam alsTeam die Verantwortung für die Niederlassung übernehmen. Ute Willemshat als Stellvertretende Leiterin und Tina Daliri alsAbteilungsleiterin bereits in den vergangenen Jahren die Geschäfteder Niederlassung wesentlich mitgeprägt und strategischweiterentwickelt", so die Geschäftsführer des BLB NRW, GabrieleWillems und Marcus Hermes.Ute Willems sammelte nach dem Studium der Architektur an der RWTHAachen erste Berufserfahrungen in Kanada. 1990 trat sie alsBaureferendarin in den Dienst der Bauverwaltung des Landes NRW ein.In Düren, Bonn und Aachen hat sie als Abteilungsleiterin, technischeDezernentin und Stellvertretende Amtsleiterin eine großeFachkompetenz und strategischen Weitblick bewiesen. Willems freutsich auf die neue Herausforderung und möchte "im BLB NRW auch inZukunft innovative Techniken weiterentwickeln und dieKundenorientierung weiter ausbauen".Tina Daliri ist Diplom Wirtschaftsingenieurin Bau und verfügtzusätzlich über einen Abschluss als Master of Business Administration(MBA). Sie begann ihre Karriere beim BLB NRW im Jahr 2005 in derNiederlassung Bielefeld und wechselte 2016 nach Aachen. Im operativenGeschäft sammelte Daliri Erfahrungen im Einkauf, im Objektmanagementund als Abteilungsleiterin im Gebäudemanagement. Zuletzt war sie alsAbteilungsleiterin Immobilienmanagement für Gerichte undJustizvollzugsanstalten zuständig. Parallel dazu hat Daliri dasStrategieprojekt "Zukunft BLB" in der Zentrale des BLB NRW geleitet."Ich bin mir sicher, dass es gelingt, Wirtschaftlichkeit undProjektrealisierung übereinzubringen und damit für alle Beteiligteneinen Mehrwert zu schaffen", so Daliri.Die vollständige Meldung inklusive Bildmaterial finden Sie onlineunterhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/20190712/index.phpPressekontakt:Bernd KlassPresse und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW AachenMies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 AachenTelefon: +49 241 43510-586Telefax: +49 241 43510-199E-Mail: bernd.klass@blb.nrw.dehttp://www.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell