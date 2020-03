Leipzig (ots) - Für "Schloss Einstein"-Fans wird Freitag, der 13., zumGlückstag: Ab 13. März zeigt KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, 26 neueFolgen der Serie - immer montags bis freitags, jeweils 14.35 Uhr. Zum Start der23. Staffel gibt's bei KiKA außerdem am 14. März einen "Schloss Einstein"-Tagmit den ersten vier neuen Folgen und vielen Überraschungen.Während sich die "alten" Einsteiner bei der bunten Willkommensparty auf das neueSchuljahr freuen, sind die drei Schwestern Flora, Leni und Finja (CarlaHüttermann, Linda Schablowski, Amelie Rafolt Gomes) total unglücklich. Die drei"Neuen" sind im Zirkus groß geworden und sehen ihre Zukunft in der Manege.Deshalb haben sie nur ein Ziel: so schnell wie möglich von der Schule zufliegen!Das ganze Gegenteil zum Mädchentrio sind die beiden anderen "Neuen": Anton(Lasse Timmel) und Badu (Arnold Makuissie). Überflieger Anton freut sich,endlich Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums zu sein und Sportskanone Badubegeistert mit seinem Parcourstalent. Doch für alle wird es nach denSommerferien erstmal ernst, denn für das Schulmodul "Zukunft" sollen sie sichGedanken über die Zeit nach der Schule machen und sogar ein Praktikumabsolvieren.Das Direktoren-Duo Martina Stocker (Gitta Schweighöfer) und Jong Hi Chung(Ill-Young Kim) hat also alle Hände voll zu tun, die Einsteiner gut durchsSchuljahr zu bringen, besonders weil Schulrat Dr. Berger (Robert Schupp) mitseinen Stippvisiten immer wieder alles auf den Kopf stellt. Doch am Endeüberraschen die Schüler ihre Lehrer sogar mit einer Aktion in Sachen Zukunft,die es in sich hat.Die Pressemappe zur 23. Staffel finden Sie hier: http://mdr.de/s/pressemappe.Damit die Fans nach der ersten Folge am Freitag, 13. März, nicht zu lange aufNachschub warten müssen, wird der Samstag, 14. März, zum "Schloss Einstein"-Tagbei KiKA: "KiKA LIVE"-Moderatorin Jess führt ab 14.35 Uhr durchs Programm,präsentiert die ersten vier Folgen der neuen Staffel, trifft die neuenDarstellerinnen und Darsteller und beantwortet Publikumsfragen. Auch vier "KiKALIVE"-Backstage-Sendungen, Gewinnspiele und besondere Online-Aktivitätenbegleiten die 23. Staffel bis Ende April bei KiKA. Exklusiv sind alle Folgenjeweils einen Tag vor der TV-Ausstrahlung auf der KiKA-Website und imKiKA-Player abrufbar. Alle Infos zur Serie, Fotos zu den neuen Folgen undOuttake-Szenen gibt es ebenfalls auf kika.de/schloss-einstein und auch beiInstagram (www.instagram.com/schlosseinstein)."Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARDunter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Ko-Produktion mitdem Kinderkanal von ARD und ZDF. Produzentin ist Yvonne Abele, ProducerinJosefine Bohlken, die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und NicoleSchneider.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4541616OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell