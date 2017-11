Köln (ots) - Starke Quoten für das Finale der 4. Staffel von "Adamsucht Eva - Promis im Paradies"! Die Final-Doppelfolge von "Adamsucht Eva - Promis im Paradies" erreichte 2,94 Mio. Zuschauer (ab 3Jahren) und einen Marktanteil von 14,5 Prozent bei den14-59-Jährigen.Die 4. Staffel von "Adam sucht Eva" war insgesamt betrachteterfolgreicher als alle anderen Staffeln zuvor. In diesem Jahr sahendurchschnittlich 2,78 Mio. ab 3 J. zu - das sind durchschnittlich0,11 Mio. mehr als in der 3. Staffel. Der durchschnittlicheMarktanteil aller 8 Folgen von 2017 lag um 3 Prozent (Zielgruppe14-59) höher als der Durchschnitt der 3. Staffel aus dem vorigenJahr, die erstmals als Eventprogrammierung gesendet wurde.Wie auch im vergangenen Jahr gibt es wieder ein "Adam suchtEva"-Liebespaar: Natalia Osada und Bastian Yotta wurden im Paradiesvon ihren Gefühlen überrascht. Und sie Liebe hält trotz monatelangerFernbeziehung noch immer.Als Yotta seine Angebetete am Ende der Finalfolge fragte, ob siesich vorstellen kann, ein Leben mit ihm in L.A. zu führen, antworteteNatalia: "Ja! Ich will! - Basti ist definitiv ein Traummann, erbringt alles und noch mehr mit, was eine Frau sich nur wünschen kann- ich habe einfach den Jackpot geknackt!"Seit den Dreharbeiten sind nun mehrere Monate vergangen. DieAnziehungskraft von der Insel im Südsee-Paradies ist in der Realitätnicht verlorengegangen Doch: Wird es für das Adam-sucht-Eva-Paar 2017eine Zukunft geben? Wir haben sie gefragt.Bastian Yotta sagt: "Als wir uns das erste Mal gesehen haben, warfür mich schon klar: Natalia ist die Richtige! Nach der Zeit imParadies konnten wir uns eine Weile leider nicht live sehen, weil siein Deutschland einiges zu erledigen hatte. Im Moment ist Natalia aberbei mir in Los Angeles, und wir lernen uns nochmal ganz neu kennen -diesmal mit Kleidung und ohne Kameras. Wir werden sehen, wohin unsdie Reise führt".Natalia Osada sagt: "Gefunkt hat es allemal, Gefühle waren auch imSpiel und jetzt ist die große Frage ob sich unsere beiden Lebenmiteinander vereinbaren lassen. Das wird die Zukunft zeigen und dasist auch der Grund, warum ich gerade in Los Angeles bin. Bastian undich führen sehr unterschiedliche Lebensstile, und wir wollenherausfinden, in welche Richtung es für uns beide geht. Deswegenmachen wir erst mal langsam und fangen neu an - in der Realität. InL.A. finden wir heraus, ob es passt oder nicht.""Das Supertalent" begeisterte am Samstagabend erneut die jungenZuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei sehrguten 17,5 Prozent (2,79 Millionen) und war damit die Nr. 1 in dieserZielgruppe. Durchschnittlich sahen 4,20 Millionen Zuschauer ab 3Jahre (13,7 % MA) die zehnte Ausgabe der Talentshow, in der BruceDarnell den Tänzer Artem Gussev mittels Goldenem Buzzer direkt insgroße Finale schickte.Mit einem Tagesmarktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern war RTL am Samstag die klare Nummer Eins (VOX:8,3 %, ARD: 8,0 %, ProSieben: 8,0 %).Quelle: AGF / GfK / DAP TV Scope / RTL MedienforschungFans finden alle Infos und Videoclips zu "Das Supertalent", derJury, Teilnehmern und exklusive Backstage-Storys wieder im großenSpecial bei www.RTL.de. Die komplette Sendung ist im Anschluss siebenTage kostenlos bei www.TVNOW.de abrufbar.Pressekontakt:Kommunikation Mediengruppe RTL Deutschlandpressestelle@mediengruppe-rtl.de+49 170/4566953Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell