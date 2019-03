Finanztrends Video zu



mehr >

Unterföhring (ots) - Die vierte Folge von "Das große Promibacken",moderiert von Enie van de Meiklokjes, erzielte am Mittwochabend inSAT.1 sehr gute 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigenund erreichte damit den Staffelbestwert.Vor einer Woche noch zum "Bäcker der Woche" gekürt, konnte GilOfarim diesmal nicht mit seinen prominenten Back-Konkurrentenmithalten. Für den Sänger ist das Wettbacken vorbei. Damit stehen EviSachenbacher-Stehle, Jasmin Wagner, Ingolf Lück und Sami Slimani amMittwoch, 13. März 2019 im Halbfinale und backen weiter um denGoldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck."Das große Promibacken" - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:7.3.2019 (vorläufig gewichtet)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHChristiane Maske Kommunikation/PR · Factual & Sports Tel.: +49(89) 9507-1128 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell