München (ots) -"Love Island" erzielt mit 10,1 % MA neuen Staffelbestwert- "Die Wollnys" weiterhin mit starken Quoten- RTL II-Tagesmarktanteil: 6,2 %Sehr guter Mittwochabend bei RTL II: Die Datingshow "Love Island"erzielt in der dritten Ausstrahlungswoche mit herausragenden 10,1 %MA (14-49) einen neuen Staffelbestwert. Auch in der jungen Zielgruppeder 14- bis 29-Jährigen holte "Love Island" mit 20,5 % MA einenstarken Wert. Besonders erfolgreich war die Datingshow mit sehr guten27,4 % MA bei den jungen Frauen (14-29).Zuvor punkteten neue Folgen der beliebten Doku-Soap "Die Wollnys"mit bis zu 8,5 % MA (14-49) und mit bis zu starken 13,1 % MA (14-29).Das turbulente Leben der Großfamilie zog bis zu 1,16 Mio. Zuschauerin den Bann.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt25.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.